Serie A-1 Trapani a mille | batte Venezia e azzera il -4 Cantù Cremona e Tortona ok

Gazzetta.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I siciliani vincono dopo un supplementare con Allen e Petrucelli che realizzano 24 punti a testa. Bortolani super nel successo dei canturini su Reggio Emilia. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

serie a 1 trapani a mille batte venezia e azzera il 4 cant249 cremona e tortona ok

© Gazzetta.it - Serie A-1, Trapani a mille: batte Venezia e azzera il -4. Cantù, Cremona e Tortona ok

In questa notizia si parla di: serie - trapani

Ufficializzati i gironi in serie C: con Cosenza, Crotone, Catania, Siracusa e Trapani anche l'Atalanta U23

Venezia-Bari 2-1, Casarano-Trapani 0-0, Catania-Foggia 6-0, Monopoli-Cosenza 2-2 Calcio: serie B e serie C girone C

SERIE C/ Benevento-Trapani: la diretta testuale

serie 1 trapani milleSerie A-1, Trapani a mille: batte Venezia e azzera il -4. Cantù, Cremona e Tortona ok - I siciliani vincono dopo un supplementare con Allen e Petrucelli che realizzano 24 punti a testa. Da msn.com

Basket Serie A: Trapani partirà con -4 punti, confermata la penalizzazione - 26 della Serie A di basket si apre con una brutta notizia per la Trapani Shark: la squadra siciliana partirà da- Lo riporta corrieredellosport.it

Cerca Video su questo argomento: Serie 1 Trapani Mille