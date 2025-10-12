Seregno (Monza Brianza), 12 Ottobre 2025 – Chiesto il rinvio a giudizio per violenza sessuale aggravata e atti sessuali con minori di don Samuele Marelli. Il sacerdote di 38 anni, già vicario della comunità pastorale San Giovanni Paolo II di Seregno e responsabile della pastorale giovanile seregnese che comprende 6 parrocchie, per 7 anni responsabile della Fondazione diocesana per gli oratori milanesi, è chiamato a presentarsi a febbraio all'udienza preliminare al Tribunale di Monza per rispondere dei capi di imputazioni formulati dalla Procura monzese. Ad accusarlo 4 ragazzi che tra il 2020 e il 2023 frequentavano l'oratorio di Seregno quando erano ancora minorenni e sostengono di avere subìto palpeggiamenti e atti sessuali ad opera del parroco. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Seregno, la difesa di don Samuele Marelli: nessun abuso, ho sbagliato a lasciare liberi sul tema nudità