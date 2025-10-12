Serbia terremoto in nazionale dopo la sconfitta contro l’Albania | si dimette l’allenatore! Cosa cambia per i bianconeri Vlahovic e Kostic

Serbia, terremoto in nazionale dopo la sconfitta contro l’Albania: cosa cambia per i due bianconero dopo le dimissioni dell’allenatore. Un terremoto scuote la nazionale serba e, di riflesso, anche la Juventus. Il commissario tecnico Dragan Stojkovic ha rassegnato le proprie dimissioni al termine della pesante e inaspettata sconfitta interna per 1-0 contro l’Albania. Un risultato che ha scatenato la furiosa contestazione del pubblico e che complica terribilmente il cammino di qualificazione al Mondiale 2026. La decisione è stata comunicata dallo stesso allenatore in una conferenza stampa lucida e carica di amarezza, in cui si è assunto tutte le colpe per l’insuccesso. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

