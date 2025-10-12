In Serie D la 7ª giornata di campionato (fischi d’inizio delle gare oggi alle 15) vede, dopo il derby Camaiore-Seravezza 2-0, i bluamaranto impegnati in trasferta ed i verdazzurri in casa. Qui Seravezza. Sul sintetico del “Buon Riposo“ la squadra di Cristiano Masitto ospita il neo-promosso Scandicci, nel match che sarà diretto da Zangara di Catanzaro, coadiuvato dagli assistenti di linea Lo Chiatto di Nichelino e Poggi di Genova. "Stiamo migliorando passo dopo passo ed abbiamo un gruppo giovane e baldanzoso, in cui crediamo molto – dice mister Cristiano Masitto – veniamo da una sconfitta e dobbiamo riscattarci. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Seravezza, voglia di riscatto. Il Camaiore cerca conferme