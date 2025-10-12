Senza rispetto Ballando con le stelle fuorionda a gara in corso | se la sono presa con Paolo Belli
La terza puntata di Ballando con le stelle, andata in onda sabato 11 ottobre 2025 su Rai1, si è conclusa con la vittoria ex equo di Fialdini e D’Urso Ma a far discutere, oltre alle performance, è stato soprattutto un episodio inaspettato che ha avuto come protagonista Paolo Belli, in gara con Anastasia Kuzmina. Il cantante e conduttore, tornato in pista dopo anni dietro le quinte, ha portato una coreografia sulle note di “Volare”, cercando di unire ironia e nostalgia. >> “Te lo dico chiaro”. Ballando con le stelle, la verità su Barbara D’Urso e Selvaggia Lucarelli Prima di esibirsi, ha condiviso un racconto personale che ha commosso parte del pubblico: “Sto vivendo di musica e spettacolo. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
In questa notizia si parla di: rispetto - ballando
La seconda puntata di #BallandoConLeStelle cresce rispetto al debutto e, tra le seconde puntate, quella di ieri è la più vista in share dal 2010. Qualcuno dovrà rimandare i funerali di Ballando. #AscoltiTv - X Vai su X
L’ULTIMO BALLO - Mark Billingham È un detective, è un ballerino, non ha rispetto per l’autorità. Per Blackpool è l’unica speranza di tenere i criminali dietro le sbarre. Ecco chi è il detective Declan Miller. Grazie a una scrittura incalzante, una sfilza di battut - facebook.com Vai su Facebook
Ballando con le Stelle, pagelle terza puntata: Carlucci posseduta da Carlo Conti, Coriandoli mette ko Mariotto - Terzo appuntamento con lo show ballerino di Rai Uno, in onda in seconda serata con le coppie ancora tutte in gara e una Milly Carlucci che accelera il ritmo. Si legge su movieplayer.it
Le pagelle della terza puntata di “Ballando con le stelle 2025”: Barbara D’Urso è la migliore. Insieme a Fialdini, sempre lei - La puntata "by night" che si è conclusa qualche minuto prima delle due di notte ha visto trionfare le due conduttrici che ottengono pure un bonus. iodonna.it scrive