Senza rispetto Ballando con le stelle fuorionda a gara in corso | se la sono presa con Paolo Belli

La terza puntata di Ballando con le stelle, andata in onda sabato 11 ottobre 2025 su Rai1, si è conclusa con la vittoria ex equo di Fialdini e D’Urso Ma a far discutere, oltre alle performance, è stato soprattutto un episodio inaspettato che ha avuto come protagonista Paolo Belli, in gara con Anastasia Kuzmina. Il cantante e conduttore, tornato in pista dopo anni dietro le quinte, ha portato una coreografia sulle note di “Volare”, cercando di unire ironia e nostalgia. >> “Te lo dico chiaro”. Ballando con le stelle, la verità su Barbara D’Urso e Selvaggia Lucarelli Prima di esibirsi, ha condiviso un racconto personale che ha commosso parte del pubblico: “Sto vivendo di musica e spettacolo. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it