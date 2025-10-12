Senza fissa dimora Fratelli d’Italia chiede un censimento | Non criminalizziamo la povertà ma servono decoro e sicurezza
Ordine del giorno urgente presentato dal centrodestra sul fenomeno dei senza dimora. “Un problema complesso – lo definiscono -, ma urgente nella città di Bergamo”. “Bergamo vive una situazione di crescente degrado e insicurezza che non può più essere ignorata – dichiara Arrigo Tremaglia -. Serve un approccio realistico e rispettoso di tutti: umanità verso chi vive per strada, ma anche fermezza nel garantire decoro e sicurezza ai cittadini. Con l’odg che abbiamo depositato chiediamo al Comune di predisporre un censimento serio dei senza dimora e di intervenire subito con soluzioni concrete, cosi da aumentare i posti letto durante l’inverno”. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
