A Rubiera sta nascendo la Pro Loco. Venerdì sera la sala del consiglio comunale rubierese ha ospitato una riunione informativa sulla costituzione della Pro Loco voluta dal comitato promotore con la partecipazione di Paola Bertolini, la presidente provinciale dell’Unpli, l’Unione Nazionale delle Pro Loco. "La sala – spiega il sindaco Emanuele Cavallaro – era piena di rubieresi con le esperienze più diverse. Il comitato promotore è formato da un bel numero di commercianti e titolari di locali di Rubiera che hanno l’obiettivo di promuovere sempre di più il nostro paese e di farlo diventare sempre più attrattivo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Sempre più vicina la nascita della Pro Loco