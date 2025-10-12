Sempre più vicina la nascita della Pro Loco
A Rubiera sta nascendo la Pro Loco. Venerdì sera la sala del consiglio comunale rubierese ha ospitato una riunione informativa sulla costituzione della Pro Loco voluta dal comitato promotore con la partecipazione di Paola Bertolini, la presidente provinciale dell’Unpli, l’Unione Nazionale delle Pro Loco. "La sala – spiega il sindaco Emanuele Cavallaro – era piena di rubieresi con le esperienze più diverse. Il comitato promotore è formato da un bel numero di commercianti e titolari di locali di Rubiera che hanno l’obiettivo di promuovere sempre di più il nostro paese e di farlo diventare sempre più attrattivo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: vicina - nascita
Stretto e ambiente, vicina la nascita di un istituto nazionale di biologia marina a Reggio Calabria
#GiuliaDeLellis è vicina al parto ma le fake news impazzano: è già nata Priscilla? L'influencer smentisce con foto del pancione e sfoghi social. Tutto sul mistero della nascita più attesa del momento tra #TonyEffe, monitoraggi e... gambe al muro. - facebook.com Vai su Facebook
#Lentini, Fondo di sostegno ai Comuni marginali: un’opportunità per rilanciare il territorio e favorire la nascita di nuove attività - X Vai su X