Quando pensiamo al pesce, ci viene in mente un alimento sano, ricco di omega 3 e proteine. Ma esiste una specie che può trasformare la tua cena in un viaggio psichedelico involontario. Si chiama salpa (nome scientifico Sarpa salma ) e assomiglia a un’orata comune, eppure nasconde un segreto inquietante. Questo pesce viene pescato in tutto il Mediterraneo e lungo le coste africane, finendo spesso nei piatti dei ristoranti della Costa Azzurra. La maggior parte delle persone che lo mangia non nota nulla di strano, ma alcuni sfortunati commensali hanno vissuto esperienze terrificanti: allucinazioni visive e sensoriali molto intense che possono durare anche 36 ore. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Sembra un’orata, ma ti fa vedere i draghi, ecco il pesce che trasforma la cena in un trip psichedelico