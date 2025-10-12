Sei neonati a Venezia La giornata da record della città che scompare

Repubblica.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Comune: “Nel centro storico non succedeva da dieci anni, siamo ancora un luogo in cui è bello vivere”. 🔗 Leggi su Repubblica.it

In questa notizia si parla di: neonati - venezia

