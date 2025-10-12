Segre | palestinesi in Italia con i figli

10.15 "Condivido l'appello al ministro Tajani apparso ieri su Il Manifesto.I genitori palestinesi in procinto di arrivare in Italia con borse di studio hanno diritto di portare con sé da subito i figli" Così la senatrice a vita,Liliana Segre. "Mi rivolgo all'umanità del ministro Tajani perché bambini e bambine non debbano soffrire anche il trauma di una separazione sia pur temporanea.Adesso che una speranza di pace si è accesa anche l'Italia è bene faccia la sua parte con un piccolo gesto ma di grande valore e di grande umanità". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it