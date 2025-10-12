Segre | palestinesi in Italia con i figli
10.15 "Condivido l'appello al ministro Tajani apparso ieri su Il Manifesto.I genitori palestinesi in procinto di arrivare in Italia con borse di studio hanno diritto di portare con sé da subito i figli" Così la senatrice a vita,Liliana Segre. "Mi rivolgo all'umanità del ministro Tajani perché bambini e bambine non debbano soffrire anche il trauma di una separazione sia pur temporanea.Adesso che una speranza di pace si è accesa anche l'Italia è bene faccia la sua parte con un piccolo gesto ma di grande valore e di grande umanità". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
In questa notizia si parla di: segre - palestinesi
Tg1. . Anche il figlio della senatrice Segre denuncia un clima di crescente intolleranza. A far discutere alcune posizioni di Francesca Albanese. La relatrice speciale Onu per i territori palestinesi al Tg1 dice: "Rispetto la senatrice, no all'uso strumentale del suo Vai su Facebook
Segre, palestinesi in Italia con borse di studio portino i figli - "Condivido l'appello al Ministro degli affari esteri Antonio Tajani apparso ieri sul quotidiano 'Il Manifesto' a firma di Widad Tamimi. Scrive ansa.it
Il figlio di Liliana Segre: “Mia madre poco imparziale secondo Albanese? Così si toglie il diritto di parola ai superstiti” - Luciano Belli Paci accusa la relatrice ONU di essere intollerante e di voler togliere il diritto di parola ai sopravvissuti ... Secondo ilfattoquotidiano.it