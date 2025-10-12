Segre replica a Roccella sulle gite ad Auschwitz | La verità storica fa male solo a chi ha scheletri nell’armadio Opposizioni all’attacco | Meloni prenda le distanze

Ilfattoquotidiano.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Stento a credere che una ministra della Repubblica, dopo avere definito ‘ gite ‘ i viaggi di istruzione ad Auschwitz, possa avere detto che sono stati incoraggiati per incentivare l’ antifascismo. Quale sarebbe la colpa?”. Comincia così la durissima reazione della senatrice a vita, Liliana Segre, alle parole della ministra della Famiglia e per le Pari Opportunità Eugenia Roccella, che ha dichiarato: “Le gite ad Auschwitz secondo me sono state un modo per ribadire che l’antisemitismo era una questione fascista “. La frase è stata pronunciata all’interno di un j’accuse all’intero sistema scolastico italiano e in particolare al mondo delle università, definite ” i peggiori luoghi di non-riflessione”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

segre replica a roccella sulle gite ad auschwitz la verit224 storica fa male solo a chi ha scheletri nell8217armadio opposizioni all8217attacco meloni prenda le distanze

© Ilfattoquotidiano.it - Segre replica a Roccella sulle “gite” ad Auschwitz: “La verità storica fa male solo a chi ha scheletri nell’armadio”. Opposizioni all’attacco: “Meloni prenda le distanze”

In questa notizia si parla di: segre - replica

Roccella: «Le gite scolastiche ad Auschwitz servono a dire che l'antisemitismo è solo del fascismo». La replica della Segre: «Stento a credere che parli così»

Segre replica a Roccella: “La memoria della verità storica fa male solo a chi ha scheletri nell’armadio”

Segre replica a Roccella sulle “gite” ad Auschwitz: “La memoria della verità storica fa male solo a chi ha scheletri nell’armadio”

Segre replica a Roccella: “La memoria della verità storica fa male solo a chi ha scheletri nell’armadio” - “Stento a credere che una ministra della Repubblica, dopo avere definito ‘ gite ‘ i viaggi di istruzione ad Auschwitz, possa avere detto che sono stati incoraggiati per incentivare l’ antifascismo. Secondo ilfattoquotidiano.it

segre replica roccella giteRoccella: «Gite ad Auschwitz favorite per assimilare antisemitismo con fascismo». La risposta di Liliana Segre: «È verita storica» - «L'antisemitismo ha trovato nell'ultima fase del conflitto israelo palestinese una giustificazione per riemergere ed essere rilegittimato». Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Segre Replica Roccella Gite