Segre replica a Roccella sulle gite ad Auschwitz | La verità storica fa male solo a chi ha scheletri nell’armadio Opposizioni all’attacco | Meloni prenda le distanze

“Stento a credere che una ministra della Repubblica, dopo avere definito ‘ gite ‘ i viaggi di istruzione ad Auschwitz, possa avere detto che sono stati incoraggiati per incentivare l’ antifascismo. Quale sarebbe la colpa?”. Comincia così la durissima reazione della senatrice a vita, Liliana Segre, alle parole della ministra della Famiglia e per le Pari Opportunità Eugenia Roccella, che ha dichiarato: “Le gite ad Auschwitz secondo me sono state un modo per ribadire che l’antisemitismo era una questione fascista “. La frase è stata pronunciata all’interno di un j’accuse all’intero sistema scolastico italiano e in particolare al mondo delle università, definite ” i peggiori luoghi di non-riflessione”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

