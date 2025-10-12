Segre replica a Roccella | La memoria della verità storica fa male solo a chi ha scheletri nell’armadio
“Stento a credere che una ministra della Repubblica, dopo avere definito ‘ gite ‘ i viaggi di istruzione ad Auschwitz, possa avere detto che sono stati incoraggiati per incentivare l’ antifascismo. Quale sarebbe la colpa?”. Comincia così la durissima reazione della senatrice a vita, Liliana Segre, alle parole della ministra della Famiglia e per le Pari Opportunità Eugenia Roccella, che ha dichiarato: “Le gite ad Auschwitz secondo me sono state un modo per ribadire che l’antisemitismo era una questione fascista “. La frase è stata pronunciata all’interno di un j’accuse all’intero sistema scolastico italiano e in particolare al mondo delle università, definite ” i peggiori luoghi di non-riflessione”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: segre - replica
Roccella: «Le gite scolastiche ad Auschwitz servono a dire che l'antisemitismo è solo del fascismo». La replica della Segre: «Stento a credere che parli così»
Genocidio, Storace: "Chiedete a Liliana Segre!", Floris replica: "È un'opinione importante, però c'è anche quella della Commissione ONU". - X Vai su X
Ho lasciato 'In onda' all'ennesima strumentalizzazione del nome della senatrice Segre per negare il genocidio a Gaza». Francesca Albanese, relatrice speciale dell'Onu per i territori palestinesi, replica così alle accuse per la scelta di abbandonare a metà dom - facebook.com Vai su Facebook
Roccella: gite ad Auschwitz per dire che antisemitismo è solo fascista. Segre: stento a credere alle parole della ministra - Polemica a distanza tra la ministra della Famiglia e Pari opportunità, Eugenia Roccella, e la senatrice a vita Liliana Segre. Scrive msn.com
**Mo: Segre, 'stento a credere a parole Roccella, verità fa male solo a chi conserva scheletri'** - "Stento a credere che una ministra della Repubblica, dopo avere definito 'gite' i viaggi di istruzione ad Auschwitz, possa avere detto che sono stati incoraggiati per incent ... Secondo lagazzettadelmezzogiorno.it