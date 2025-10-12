Segre contro le dichiarazioni di Roccella su Auschwitz | La verità fa male solo a chi ha scheletri nell' armadio

Reazione del Pd: «Quelle gite servono a mantenere la memoria, le leggi razziali furono emanate dal fascismo». La replica: «La sinistra strizza l'occhio ad Hamas». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

segre contro dichiarazioni roccellaCosa ha detto la ministra Roccella sulle "gite ad Auschwitz" e la risposta di Liliana Segre - Roma, 12 ottobre 2025 – "Le gite ad Auschwitz state un modo per ribadire che l'antisemitismo era una questione fascista e basta ”. Da msn.com

segre contro dichiarazioni roccellaLa ministra Roccella contro le gite ad Auschwitz: «Servono a dire che l'antisemitismo appartiene solo al fascismo» - La reazione del Pd: «Quelle gite servono a mantenere la memoria, le leggi razziali furono emanate dal fascismo». msn.com scrive

