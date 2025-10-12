Segre contro le dichiarazioni di Roccella su Auschwitz | La verità fa male solo a chi ha scheletri nell' armadio Stento a credere a parole simili

La ministra Roccella: «Le gite scolastiche ad Auschwitz sono state incoraggiate perché servivano a dirci che l'antisemitismo era collocato solo in una precisa area, il fascismo». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

