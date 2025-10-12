Seggi aperti in Toscana | sfida tra Giani Tomasi e Bundu Alle 23 | 00 di domenica l' affluen

AGI - Sono poco oltre 3 milioni i cittadini toscani chiamati alle urne per eleggere presidente e consiglieri regionali. Le urne saranno aperte fino alle 15, dopodichè inizierà lo spoglio. Domenica sera l'affluenza, alle 23:00, registrava il 35,70% della partecipazione sugli aventi diritto. Il dato è in calo di oltre 10 punti percentuali, considerato che alla stessa ora del 20 settembre 2020 aveva votato il 45,89%. Affluenza ore 19:00. Alle ore 19 è del 28,17% l'affluenza alle elezioni regionali in Toscana, per il nuovo presidente della Giunta e per il nuovo Consiglio. Il dato e' in calo di oltre 8 punti percentuali, considerato che alla stessa ora del 20 settembre 2020 aveva votato il 36,28%. 🔗 Leggi su Agi.it

