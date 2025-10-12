Seggi aperti in Toscana | sfida tra Giani Tomasi e Bundu Alle 23 | 00 di domenica l' affluen
AGI - Sono poco oltre 3 milioni i cittadini toscani chiamati alle urne per eleggere presidente e consiglieri regionali. Le urne saranno aperte fino alle 15, dopodichè inizierà lo spoglio. Domenica sera l'affluenza, alle 23:00, registrava il 35,70% della partecipazione sugli aventi diritto. Il dato è in calo di oltre 10 punti percentuali, considerato che alla stessa ora del 20 settembre 2020 aveva votato il 45,89%. Affluenza ore 19:00. Alle ore 19 è del 28,17% l'affluenza alle elezioni regionali in Toscana, per il nuovo presidente della Giunta e per il nuovo Consiglio. Il dato e' in calo di oltre 8 punti percentuali, considerato che alla stessa ora del 20 settembre 2020 aveva votato il 36,28%. 🔗 Leggi su Agi.it
In questa notizia si parla di: seggi - aperti
Guinea, aperti i seggi per il referendum costituzionale
Elezioni Marche e Valle d’Aosta in diretta con affluenza e risultati: seggi aperti, ultime news sul voto alle regionali
Seggi aperti nelle Marche: 1,3milioni di cittadini chiamati a scegliere tra Ricci e Acquaroli
#Regionali in #Toscana. Seggi aperti fino alle 23; lunedì dalle 7 alle 15. Tre i candidati a governatore: - l'uscente Eugenio Giani (centrosinistra), - il sindaco di Pistoia Alessandro Tomasi (FdI per il centrodestra), - Antonella Bundu (lista Toscana Rossa). - X Vai su X
Seggi aperti fino alle 23 in tutta la #Toscana , sfida #Giani - #Tomasi. L’affluenza è in calo - #elezionitoscana #elezioniregionali - facebook.com Vai su Facebook
Seggi aperti in Toscana: sfida tra Giani, Tomasi e Bundu. Alle 19:00 affluenza al 28,17% - Sono poco oltre 3 milioni i cittadini toscani chiamati alle urne per eleggere presidente e consiglieri regionali da oggi, 12 ottobre (si vota fino alle 23) e lunedì 13 ottobre dalle 7 alle 15. msn.com scrive
Seggi aperti fino alle 23 in tutta la Toscana, sfida Giani-Tomasi - Domani si vota ancora fino alle 15, a seguire scrutinio e verdetto ... Come scrive msn.com