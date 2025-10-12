Seggi aperti in Toscana | sfida tra Giani Tomasi e Bundu Alle 19 | 00 di domenica l' affluen
AGI - Sono poco oltre 3 milioni i cittadini toscani chiamati alle urne per eleggere presidente e consiglieri regionali da oggi, 12 ottobre (si vota fino alle 23) e lunedì 13 ottobre dalle 7 alle 15. Due giorni come nel 2010 e 2020, uno in più rispetto al 2015. Lo scrutinio si svolgerà nel pomeriggio di lunedì. Affluenza ore 19:00. Alle ore 19 è del 28,17% l'affluenza alle elezioni regionali in Toscana, per il nuovo presidente della Giunta e per il nuovo Consiglio. Il dato e' in calo di oltre 8 punti percentuali, considerato che alla stessa ora del 20 settembre 2020 aveva votato il 36,28%. Affluenza ore 12:00. 🔗 Leggi su Agi.it
In questa notizia si parla di: seggi - aperti
Guinea, aperti i seggi per il referendum costituzionale
Elezioni Marche e Valle d’Aosta in diretta con affluenza e risultati: seggi aperti, ultime news sul voto alle regionali
Seggi aperti nelle Marche: 1,3milioni di cittadini chiamati a scegliere tra Ricci e Acquaroli
#Regionali in #Toscana. Seggi aperti fino alle 23; lunedì dalle 7 alle 15. Tre i candidati a governatore: - l'uscente Eugenio Giani (centrosinistra), - il sindaco di Pistoia Alessandro Tomasi (FdI per il centrodestra), - Antonella Bundu (lista Toscana Rossa). - X Vai su X
Seggi aperti fino alle 23 in tutta la #Toscana , sfida #Giani - #Tomasi. L’affluenza è in calo - #elezionitoscana #elezioniregionali - facebook.com Vai su Facebook
Seggi aperti in Toscana: sfida tra Giani, Tomasi e Bundu. Alle 12 affluenza al 9.95% (nel ... - Sono poco oltre 3 milioni i cittadini toscani chiamati alle urne per eleggere presidente e consiglieri regionali da oggi, 12 ottobre (si vota fino alle 23) e lunedì 13 ottobre dalle 7 alle 15. Lo riporta msn.com
Seggi aperti fino alle 23 in tutta la Toscana, sfida Giani-Tomasi - Domani si vota ancora fino alle 15, a seguire scrutinio e verdetto ... Da msn.com