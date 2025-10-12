Seggi aperti in Toscana | sfida tra Giani Tomasi e Bundu Alle 19 | 00 affluenza al 28,17%

Agi.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

AGI - Sono poco oltre 3 milioni i cittadini toscani chiamati alle urne per eleggere presidente e consiglieri regionali da oggi, 12 ottobre (si vota fino alle 23) e lunedì 13 ottobre dalle 7 alle 15. Due giorni come nel 2010 e 2020, uno in più rispetto al 2015. Lo scrutinio si svolgerà nel pomeriggio di lunedì.   Affluenza ore 19:00. Alle ore 19 è del 28,17% l'affluenza alle elezioni regionali in Toscana, per il nuovo presidente della Giunta e per il nuovo Consiglio. Il dato e' in calo di oltre 8 punti percentuali, considerato che alla stessa ora del 20 settembre 2020 aveva votato il 36,28%.   Affluenza ore 12:00. 🔗 Leggi su Agi.it

seggi aperti in toscana sfida tra giani tomasi e bundu alle 19 00 affluenza al 2817

© Agi.it - Seggi aperti in Toscana: sfida tra Giani, Tomasi e Bundu. Alle 19:00 affluenza al 28,17%

In questa notizia si parla di: seggi - aperti

Guinea, aperti i seggi per il referendum costituzionale

Elezioni Marche e Valle d’Aosta in diretta con affluenza e risultati: seggi aperti, ultime news sul voto alle regionali

Seggi aperti nelle Marche: 1,3milioni di cittadini chiamati a scegliere tra Ricci e Acquaroli

seggi aperti toscana sfidaSeggi aperti fino alle 23 in tutta la Toscana, sfida Giani-Tomasi - Domani si vota ancora fino alle 15, a seguire scrutinio e verdetto ... Secondo msn.com

seggi aperti toscana sfidaSeggi aperti in Toscana: sfida tra Giani, Tomasi e Bundu. Alle 12 affluenza al 9.95% (nel ... - Sono poco oltre 3 milioni i cittadini toscani chiamati alle urne per eleggere presidente e consiglieri regionali da oggi, 12 ottobre (si vota fino alle 23) e lunedì 13 ottobre dalle 7 alle 15. Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Seggi Aperti Toscana Sfida