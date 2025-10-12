Seggi aperti in Toscana | sfida tra Giani Tomasi e Bundu Alle 12 affluenza al 9.95% nel

AGI - Sono poco oltre 3 milioni i cittadini toscani chiamati alle urne per eleggere presidente e consiglieri regionali da oggi, 12 ottobre (si vota fino alle 23) e lunedì 13 ottobre dalle 7 alle 15. Due giorni come nel 2010 e 2020, uno in più rispetto al 2015. Lo scrutinio si svolgerà nel pomeriggio di lunedì.   Affluenza. Alle ore 12 è del 9,95% l'affluenza alle elezioni regionali in Toscana, per il nuovo presidente della Giunta e per il nuovo Consiglio. Il dato è in calo di circa 5 punti percentuali, considerato che alla stessa ora del 20 settembre 2020 aveva votato il 14,66%. I candidati alla presidenza. 🔗 Leggi su Agi.it

