Nuova telefonata tra Donald Trump e Volodymyr Zelensky dopo quella di sabato 11 ottobre. «Ho appena parlato con il presidente degli Stati Uniti, per la seconda volta in due giorni, e anche oggi è stata una conversazione molto produttiva », ha scritto sui social il leader ucraino. «Ieri abbiamo concordato un argomento specifico per oggi e abbiamo esaminato tutti gli aspetti della situazione. Proteggere la vita nel nostro Paese, rafforzarla, sia in termini di difesa aerea, sia in termini di resilienza e capacità a lungo raggio. Molti dettagli sull’energia. Il presidente Trump è ben informato su tutto ciò che sta accadendo. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Seconda telefonata tra Trump e Zelensky in due giorni