Seccardini | Atletico con il Castelfidardo massima attenzione
Dopo le due vittorie consecutive con San Marino e Foligno, l’Atletico Ascoli si prepara ad affrontare il terzo impegno in otto giorni, questo pomeriggio in trasferta sul campo del Castelfidardo ultimo in classifica con un punto. Una sfida da non sottovalutare, come sottolinea l’allenatore Simone Seccardini, che chiede ai suoi ragazzi di mantenere alta la concentrazione e dare continuità al buon momento della squadra. Mister dopo, le due vittorie con San Marino e Foligno arriva il terzo impegno in trasferta in otto giorni. Contro il Castelfidardo una partita difficile che va affrontata con la giusta determinazione? "Il Castelfidardo è una squadra che avrà grande voglia di riscatto, considerata la situazione di classifica, e farà di tutto per metterci in difficoltà. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
