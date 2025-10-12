Seccardini | Atletico con il Castelfidardo massima attenzione

Ilrestodelcarlino.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo le due vittorie consecutive con San Marino e Foligno, l’Atletico Ascoli si prepara ad affrontare il terzo impegno in otto giorni, questo pomeriggio in trasferta sul campo del Castelfidardo ultimo in classifica con un punto. Una sfida da non sottovalutare, come sottolinea l’allenatore Simone Seccardini, che chiede ai suoi ragazzi di mantenere alta la concentrazione e dare continuità al buon momento della squadra. Mister dopo, le due vittorie con San Marino e Foligno arriva il terzo impegno in trasferta in otto giorni. Contro il Castelfidardo una partita difficile che va affrontata con la giusta determinazione? "Il Castelfidardo è una squadra che avrà grande voglia di riscatto, considerata la situazione di classifica, e farà di tutto per metterci in difficoltà. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

seccardini atletico con il castelfidardo massima attenzione

© Ilrestodelcarlino.it - Seccardini: "Atletico, con il Castelfidardo massima attenzione"

In questa notizia si parla di: seccardini - atletico

Atletico Ascoli,. Seccardini: "Nessuno con il posto fisso"

Seccardini:: "Atletico, gara tosta"

Atletico Ascoli, carica Seccardini:: "Siamo pronti"

seccardini atletico castelfidardo massimaSeccardini: "Atletico, con il Castelfidardo massima attenzione" - Dopo le due vittorie consecutive con San Marino e Foligno, l’Atletico Ascoli si prepara ad affrontare il terzo impegno ... Lo riporta ilrestodelcarlino.it

seccardini atletico castelfidardo massimaL’Atletico Ascoli batte il Foligno in Coppa Italia. Ora il Castelfidardo in campionato. Seccardini: “Continuità” - I prossimi avversari nella competizione extra saranno i dorici dell'Ancona. Lo riporta picenooggi.it

Cerca Video su questo argomento: Seccardini Atletico Castelfidardo Massima