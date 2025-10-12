Visentin si commuove a Verissimo. «Il fatto di essere indagato non mi crea nessun problema. Io non ho fatto niente, io amavo Liliana, l’ho sempre amata». Sebastiano Visintin rispedisce al mittente le accuse e, con parole cariche di emozione e amarezza, parla a Verissimo del suo stato d’animo e del dolore che che continua a provare per la morte della moglie, Liliana Resinovich, la donna di 63 anni trovata senza vita nel gennaio 2022, dopo settimane di ricerche. A quasi quattro anni da quel giorno, il marito resta l’unico indagato nell’inchiesta che continua a scuotere Trieste e a tenere accesa la discussione tra esperti e pubblico televisivo. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Sebastiano Visentin a Verissimo, dai messaggi cancellati di Sterpin alla fede di Resinovich: ‘Cercavamo casa’