Inter News 24 Sebastiano Esposito ha espresso sui social la propria felicità per la prima rete in Nazionale del fratello Pio. Pio Esposito ha finalmente trovato la sua prima rete con la maglia della Nazionale maggiore, un gol arrivato nella gara di qualificazione ai Mondiali contro l’Estonia. Il giovane attaccante dell’ Inter, che aveva esordito a settembre con la maglia azzurra, non è partito da titolare, ma è subentrato al 15° minuto a seguito di un infortunio di Kean. Il gol di Pio e l’esultanza del fratello Sebastiano. L’occasione per il gol è arrivata grazie a un’ottima apertura di Nicolo Barella, che ha servito Spinazzola sulla sinistra. 🔗 Leggi su Internews24.com

Sebastiano Esposito, l'ex nerazzurro manifesta goliardicamente la gioia per la rete del fratello: le parole