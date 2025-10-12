Scuola via al concorsone | In Campania 4.752 posti

Ilmattino.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Via al maxi-concorso docenti per una scuola stabile e di qualità. Le nuove assunzioni sono finanziate con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nell?ambito del. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

