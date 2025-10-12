Scuola palestre in uso anche alle società
MONTE ARGENTARIO Le società sportive svolgeranno parte della loro attività nelle palestre scolastiche. Sono state assegnate le ore extrascolastiche ai sodalizi del territorio che ne hanno fatto richiesta, che potranno così usufruire degli spazi messi a disposizione dall’amministrazione, in particolare delle palestre di proprietà comunale. "Il Comune di Monte Argentario, nell’ottica di garantire una sempre maggiore attenzione alle politiche sportive – spiegano dall’ente – intende concedere in uso le palestre comunali alle associazioni sportive senza fini di lucro regolarmente costituite e alle altre associazioni senza fini di lucro che abbiano come fine il benessere della persona e la diffusione della cultura, tra cui quella ludica e sportiva e ai privati cittadini che organizzano gratuitamente attività di promozione sportiva e del tempo libero". 🔗 Leggi su Lanazione.it
