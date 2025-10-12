Scossa di magnitudo 3 in Carnia

Scossa di terremoto di magnitudo 3,1 per la Carnia. L'evento si è verificato alle 9 e 43 della mattina di oggi, 12 ottobre. L'epicentro a circa otto chilometri a Sudovest di Verzegnis, mentre l'ipocentro è a 10,2 chilometri di profondità, come riporta l'Istituto nazionale di geofisica e. 🔗 Leggi su Udinetoday.it