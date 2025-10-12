Scoppia un incendio nella sauna di un hotel Hilton | paura fra gli ospiti sul posto i vigili del fuoco

Fanpage.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Paura all'hotel Hilton alle porte della Capitale, dove questa mattina è scoppiato un incendio. Vigili del fuoco sul posto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

scoppia incendio sauna hotelScoppia un incendio nella sauna di un hotel Hilton: paura fra gli ospiti, sul posto i vigili del fuoco - Risveglio movimentato per gli ospiti di un hotel alle porte della Capitale, a Fiumicino, dove è scoppiato un incendio. Secondo fanpage.it

