Scoppia un incendio nella sauna di un hotel Hilton | paura fra gli ospiti sul posto i vigili del fuoco
Paura all'hotel Hilton alle porte della Capitale, dove questa mattina è scoppiato un incendio. Vigili del fuoco sul posto.
Scoppia un incendio nella sauna di un hotel Hilton: paura fra gli ospiti, sul posto i vigili del fuoco - Risveglio movimentato per gli ospiti di un hotel alle porte della Capitale, a Fiumicino, dove è scoppiato un incendio.
Paura a Roma al Grand Hotel Fleming, scoppia un incendio in una camera: evacuate 200 persone - Paura al Grand Hotel Fleming dove, nella serata di ieri, venerdì 30 maggio, è scoppiato un incendio.