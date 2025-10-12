Scontro tra Roccella e Segre sull' utilità dei viaggi scolastici ad Aushwitz

AGI - "L'antisemitismo fa leggere la storia al contrario. Tutti i viaggi scolastici ad Auschwitz, a che cosa sono serviti? A dirci che l'antisemitismo è qualcosa ormai di collocato nella storia, qualcosa di lontano. Una cosa che oggi è difficile da sostenere. Le gite ad Auschwitz secondo me sono state un modo per continuare a dire che l 'antisemitismo era una questione fascista. Dobbiamo sperare nella pace e che si apra una nuova pagina. Ma questo non ferma il nostro compito che è quello di far crescere la consapevolezza". Queste le parole della ministra per la Famiglia, Eugenia Roccella che hanno infiammato il dibattito con la senatrice a vita, Liliana Segre, sopravvissuta proprio al campo di concentramento polacco. 🔗 Leggi su Agi.it

