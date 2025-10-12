Tempo di lettura: < 1 minuto Incidente nel pomeriggio in via degli Azzurri, nel territorio di Apollosa, in prossimità del campo sportivo locale. Per cause in corso di accertamento, sono arrivate all’impatto due auto, una Ford Focus e una Volksvagen Passat. Feriti i conducenti delle due auto, ma nulla di grave. Sul posto i Carabinieri della Compagnia di San Leucio del Sannio, la AMC per il recupero di uno dei due mezzi e la Sicurezza Ambiente da Montesarchio per il ripristino del manto stradale, pieno dei detriti delle auto lasciati dopo lo scontro. L'articolo proviene da Anteprima24. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Scontro tra due auto: il bilancio è di cinque feriti