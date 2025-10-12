Scontro tra due auto | feriti i conducenti
Tempo di lettura: < 1 minuto Incidente nel pomeriggio in via degli Azzurri, nel territorio di Apollosa, in prossimità del campo sportivo locale. Per cause in corso di accertamento, sono arrivate all’impatto due auto, una Ford Focus e una Volksvagen Passat. Feriti i conducenti delle due auto, ma nulla di grave. Sul posto i Carabinieri della Compagnia di San Leucio del Sannio, la AMC per il recupero di uno dei due mezzi e la Sicurezza Ambiente da Montesarchio per il ripristino del manto stradale, pieno dei detriti delle auto lasciati dopo lo scontro. L'articolo proviene da Anteprima24. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
In questa notizia si parla di: scontro - auto
Incidente sulla Agrigento - Raffadali, scontro fra due auto: un ferito grave
Una curva maledetta: morte del poliziotto in moto, lo scontro con l’auto guidata da ubriaco
Scontro tra auto e camper sulla Statale: c'è un ferito
Scontro auto-moto, ennesima tragedia sull’Apecchiese | Muore centauro 40enne http://ow.ly/rpai106o9Yi [http://TuttOggi.info] #cronaca - X Vai su X
Torre del Greco, scontro auto-moto: centauro 28enne in pericolo di vita Vai su Facebook
Andria, scontro tra due auto. Tre feriti - Collisione tra due auto ad Andria, lungo la ex Provinciale 231, in direzione Corato. Segnala rainews.it
Frontale sulla statale a Grassobbio, due feriti e lunghe code - Due i feriti, di cui uno soccorso in codice rosso e trasportato in ambulanza in ospedale al Papa Giovanni. Scrive ecodibergamo.it