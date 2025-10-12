Scontro tra auto e moto sulla provinciale codice rosso per un 17enne

Quicomo.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono ancora pochissime le informazioni sul grave incidente avvenuto nel pomeriggio di oggi, domenica 12 ottobre, lungo la provinciale di Bregnano, nel Comasco. Intorno alle 17:12 un’auto e una moto si sono scontrate sulla SP31 bis.Ad avere la peggio è stato un ragazzo di 17 anni, soccorso in. 🔗 Leggi su Quicomo.it

scontro - auto

