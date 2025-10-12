Scontro feroce tra Mentana e Delia leader di Flotilla Il giornalista | Non prendo lezioni dagli asini! video
Quella parola, “ transumanza”, utilizzata nel suo tg da Enrico Mentana nei confronti dei palestinesi che stanno rientrando a Gaza, dopo gli accordi di pace siglati tra Hamas e Israele, non è piaciuta ai Pro Pal italiani in servizio permanente. “Transumanza è un termine che si usa per le greggi, per le vacche, per gli animali”, ha protestato la portavoce italiana della Flotilla Maria Elena Delia. “Una certa narrazione è stata complice di questi due anni di genocidio e dei 75 anni precedenti di occupazione di Gaza e della Cisgiordania, dove non c’è Hamas ma c’è l’Autorità nazionale palestinese. L’informazione di questo Paese è stata quasi tutta parte integrante di questo sistema di complicità e questa informazione sta continuando a farlo”, ha aggiunto, parlando da un palco a Bologna. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
