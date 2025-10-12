Scontri tra ultras di Catania e Casertana in autostrada | paralizzato il traffico nella A2

12 ott 2025

Circa cento persone hanno invaso le rispettive carreggiate, iniziando un fitto lancio di pietre e fumogeni, bloccando la circolazione per diversi minuti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

