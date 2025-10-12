Scontri in autostrada fra tifosi di Catania e Casertana | i campani tornavano dalla Basilicata Calcio | serie C girone C serie D girone H Eccellenza pugliese

Ieri erano in trasferta, per il campionato di serie C girone C. Casertana vittoriosa per 3-0 con l’Az Picierno, successo anche per il Catania a Giugliano: 2-0. Finite le partite, ci tifosi delle due squadre in trasferta hanno ripreso la strada di casa. L’autostrada, meglio. La A2 del Mediterraneo, che ha pure un nome bellissimo e che ieri nel tardo pomeriggio è stata teatro di follia e delinquenza. Nel salernitano, quasi all’altezza di uno svincolo, gruppi di tifosi casertani ed etnei si sono picchiati, violentemente, e per farlo hanno messo a soqquadro la sede autostradale (immagine tratta da video amatoriale). 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Scontri in autostrada fra tifosi di Catania e Casertana: i campani tornavano dalla Basilicata Calcio: serie C girone C, serie D girone H, Eccellenza pugliese

