Scompare a 20 anni da Roma si cerca Leo Gli amici | Aiutateci a ritrovarlo

Fanpage.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Scompare di notte da Trastevere, si cerca Leo Artin Boschin, ragazzo di 20 anni. Il giovane è stato avvistato a Viterbo e Arezzo, ma ora potrebbe trovarsi a Padova. 🔗 Leggi su Fanpage.it

