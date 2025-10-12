Scompare a 20 anni da Roma si cerca Leo Gli amici | Aiutateci a ritrovarlo
Scompare di notte da Trastevere, si cerca Leo Artin Boschin, ragazzo di 20 anni. Il giovane è stato avvistato a Viterbo e Arezzo, ma ora potrebbe trovarsi a Padova. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: scompare - anni
Scompare a 22 anni in Giordania, Kameleddine era partito per festeggiare la laurea. Da tre giorni non si hanno notizie
Sale su un autobus e scompare, ritrovati dopo vent'anni i resti della 27enne: il giallo di Malgorzata Wnuczek
Aurora scompare a 17 anni, vista lì e poi il nulla: la paura più grande
Marcello, 15 anni, si allontana da una struttura di Sulmona e scompare. L’appello della madre nel programma Chi l’ha Visto? Vai su Facebook
Scompare a 20 anni da Roma, si cerca Leo. Gli amici: “Aiutateci a ritrovarlo” - Il giovane è stato avvistato a Viterbo e Arezzo, ma ora potrebbe trovarsi a Padova. Da fanpage.it
Leo Artin Boschin scompare il 9 ottobre da Roma, ricerche anche a Padova: il 20enne aveva in programma una gita con alcuni amici nella città del Santo - Il ventenne scomparso da Roma lo scorso 8 ottobre, viene ricercato anche nella città del ... Si legge su msn.com