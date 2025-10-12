Sciopero farmacisti stop alle trattive per il rinnovo del contratto | che succede ora
Il quadro dei rinnovi contrattuali nel settore sanitario si complica. Dopo il via libera al contratto del comparto Sanità, le trattative per medici ospedalieri e farmacisti sono entrate nel vivo, ma proprio quest’ultima è già in crisi. Il tavolo che riguarda 60mila dipendenti di farmacie private è saltato dopo che Federfarma, la federazione delle farmacie private, ha sospeso l’incontro del 9 ottobre. La rottura è totale, con i sindacati di categoria che minacciano lo sciopero nazionale. Le accuse di Federfarma. L’incontro del 9 ottobre era un momento cruciale per sbloccare il rinnovo del Contratto Nazionale delle Farmacie Private, in scadenza. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
