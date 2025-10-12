sciopero di atc bus a rischio il 15 ottobre

A distanza di una decina di giorni dallo sciopero generale del 3 ottobre, mercoledì 15 in arrivo un altro ’stop’ del trasporto pubblico con lo sciopero indetto dalla sigla sindacale Cub Trasporti: per tutta la giornata autobus a rischio stop quindi, con corse garantire solo nelle consuete fasce orarie dalle 6 alle 9 del mattino e nel pomeriggio dalle 17 alle 20. All’agitazione sindacale dello scorso 3 ottobre, proclamata da Filt Cgil e Cu, hanno partecipato 87 dei 395 dipendenti, per una percentuale del 22%, Fra il personale viaggiante di Atc Esercizio ha aderitto allo sciopero il 33%, fra i dipendenti delle ditte in subappalto il 10. 🔗 Leggi su Lanazione.it

