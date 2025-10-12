Sciopero 13 ottobre due stop in un giorno | disagi per chi viaggia

Sono due gli scioperi previsti nella giornata del 13 ottobre 2025 sul territorio nazionale. Un problema per chi dovrà spostarsi, sia in aereo sia con i mezzi pubblici in particolare a Roma con uno stop che potrebbe portare problemi a voli nazionali e internazionali, mentre a Napoli i pendolari campani dovranno fare i conti con rallentamenti e sospensioni sulle linee locali. Le autorità raccomandano di verificare in anticipo orari e aggiornamenti, utilizzare i canali digitali ufficiali e pianificare con attenzione gli spostamenti, in particolare nelle fasce non garantite. Sciopero del personale ADR negli aeroporti di Roma.

