Scienza arte e natura Festival Isola di Einstein tra Polvese e San Feliciano

La magia della divulgazione scientifica è pronta a riaccendersi nel cuore dell’Umbria. A quattro anni dall’ultima edizione, il celebre festival “Isola di Einstein“ annuncia il suo ritorno, promettendo di unire scienza, arte e natura nel suggestivo scenario del Lago Trasimeno. L’appuntamento è fissato per il 26, 27 e 28 giugno 2026, con eventi sull’Isola Polvese e a San Feliciano. Per trasformare il desiderio del pubblico in realtà, gli organizzatori hanno avviato una cruciale campagna di crowdfunding che si concluderà l’1 dicembre. La grande novità è che l’iniziativa gode di un moltiplicatore eccezionale: il progetto partecipa infatti al bando “Raddoppia il valore delle tue idee“ di Fondazione Perugia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

