Sciame sismico ai Campi Flegrei scossa di magnitudo 2.5

Anteprima24.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: < 1 minuto Uno sciame sismico di lieve entità è in corso dalle prime ore del pomeriggio nell’area dei Campi Flegrei. Diverse le scosse registrate dai sismografi, quelle di maggiore intensità di magnitudo 2.5 alle 15.35 e alle 17.01. Non si hanno notizie di danni di particolare rilievo. L'articolo proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

sciame sismico ai campi flegrei scossa di magnitudo 25

© Anteprima24.it - Sciame sismico ai Campi Flegrei, scossa di magnitudo 2.5

In questa notizia si parla di: sciame - sismico

Bradisismo, in atto nuovo sciame sismico

Tsunami, sciame sismico, Richter, faglia, Lahar, placca e Ring of Fire: il dizionario dei disastri naturali

Campi Flegrei, sciame sismico nella notte: i principali terremoti

sciame sismico campi flegreiCampi Flegrei, sciame sismico: scossa più forte di magnitudo 2.5 - Uno sciame sismico è stato registrato dalle prime ore del pomeriggio di oggi domenica 12 ottobre nell'area dei ... notizie.tiscali.it scrive

sciame sismico campi flegreiTerremoto ai Campi Flegrei di magnitudo 2.5, due scosse avvertite in diverse zone di Pozzuoli o Napoli - 5 nel pomeriggio di domenica 12 ottobre, tra Montenuovo e la Solfatara di Pozzuoli ... Come scrive virgilio.it

Cerca Video su questo argomento: Sciame Sismico Campi Flegrei