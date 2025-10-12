Sciame sismico ai Campi Flegrei scossa di magnitudo 2.5

Tempo di lettura: < 1 minuto Uno sciame sismico di lieve entità è in corso dalle prime ore del pomeriggio nell’area dei Campi Flegrei. Diverse le scosse registrate dai sismografi, quelle di maggiore intensità di magnitudo 2.5 alle 15.35 e alle 17.01. Non si hanno notizie di danni di particolare rilievo. L'articolo proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

