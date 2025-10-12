Sciame sismico ai Campi Flegrei scossa di magnitudo 2.5
Tempo di lettura: < 1 minuto Uno sciame sismico di lieve entità è in corso dalle prime ore del pomeriggio nell’area dei Campi Flegrei. Diverse le scosse registrate dai sismografi, quelle di maggiore intensità di magnitudo 2.5 alle 15.35 e alle 17.01. Non si hanno notizie di danni di particolare rilievo. L'articolo proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
In questa notizia si parla di: sciame - sismico
Bradisismo, in atto nuovo sciame sismico
Tsunami, sciame sismico, Richter, faglia, Lahar, placca e Ring of Fire: il dizionario dei disastri naturali
Campi Flegrei, sciame sismico nella notte: i principali terremoti
Nuovo sciame sismico ai Campi Flegrei, la scossa più forte di magnitudo 2.5 #terremoto #sciamesismico #CampiFlegrei #12ottobre - X Vai su X
COMUNICATO DEL SINDACO DI POZZUOLI ALLA CITTADINANZA 12 OTTOBRE 2025 FINE SCIAME SISMICO L’Osservatorio Vesuviano ha comunicato a questa amministrazione la conclusione dello sciame sismico iniziato alle ore locali 16:33 del 11/10/20 - facebook.com Vai su Facebook
Campi Flegrei, sciame sismico: scossa più forte di magnitudo 2.5 - Uno sciame sismico è stato registrato dalle prime ore del pomeriggio di oggi domenica 12 ottobre nell'area dei ... notizie.tiscali.it scrive
Terremoto ai Campi Flegrei di magnitudo 2.5, due scosse avvertite in diverse zone di Pozzuoli o Napoli - 5 nel pomeriggio di domenica 12 ottobre, tra Montenuovo e la Solfatara di Pozzuoli ... Come scrive virgilio.it