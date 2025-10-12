sciame di calabroni attacca una trentina di podisti a torino a perugia un malore per le punture nel bosco

Torino, 12 ottobre 2025 - Una trentina di persone sono state punte da uno sciame di calabroni. L'attacco è avvenuto nel parco della Mandria a Venaria Reale dove era in corso la manifestazione podistica "Una Corsa Da Re - Maratona Reale". E' scattato il fuggi fuggi e sul posto sono giunti i sanitari del 118. Tutti sono stati punti, ma solo uno ha avuto bisogno di essere trasportato in ospedale. La manifestazione è poi proseguita regolarmente. Sempre stamani un altro caso a Piegaro, comune della provincia di Perugia, in Umbria: i Vigili del Fuoco sono intervenuti in soccorso di una persona colta da malore perché ripetutamente punta dai calabroni mentre si trovava nella ciclabile nel bosco. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

