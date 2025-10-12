Sciame di calabroni attacca i maratoneti terrore in Italia | corsa in ospedale
Il silenzio del bosco, interrotto solo dal rumore leggero dei passi e dal respiro regolare dei corridori, sembrava il sottofondo perfetto per una mattina di sport e natura. Il cielo limpido, la temperatura ideale e l’atmosfera di festa avevano attirato centinaia di persone, unite da una passione comune: la corsa. In quel momento, nulla lasciava presagire che qualcosa potesse turbare l’equilibrio della giornata. Leggi anche: Bimbo di 3 anni azzannato da un cane, la reazione shock dei nonni: “Il cane? Ecco cosa voleva fare” Poi, all’improvviso, il silenzio è stato spezzato da urla, da movimenti convulsi, da corpi che si allontanavano rapidamente dal sentiero. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
In questa notizia si parla di: sciame - calabroni
Ramo di un albero crolla all'improvviso su 2 bambini nel parco del Lavino e sciame di calabroni punge decine di persone
Aggredito da sciame di calabroni: va in shock anafilattico
Punto da uno sciame di calabroni sulla ciclabile, si alza in volo Nibbio per salvargli la vita
Sciame di calabroni attacca 30 persone nel Torinese, paura al parco della Mandria - X Vai su X
Attimi di grande tensione questa mattina a Montemonaco. Un uomo è stato improvvisamente aggredito da uno sciame di calabroni Vai su Facebook
Sciame di calabroni attacca una trentina di podisti a Torino. A Perugia un malore per le punture nel bosco - Gli insetti hanno colpito i partecipanti alla manifestazione podistica "Una Corsa Da Re - Si legge su quotidiano.net
Torino, sciame di calabroni attacca una trentina di persone al Parco La Mandria - Attacco di calabroni al Parco La Mandria, nel Torinese: trenta persone punte, una trasportata in ospedale ma non in gravi condizioni. quotidianopiemontese.it scrive