Sciame di calabroni attacca i maratoneti terrore in Italia | corsa in ospedale

Thesocialpost.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il silenzio del bosco, interrotto solo dal rumore leggero dei passi e dal respiro regolare dei corridori, sembrava il sottofondo perfetto per una mattina di sport e natura. Il cielo limpido, la temperatura ideale e l’atmosfera di festa avevano attirato centinaia di persone, unite da una passione comune: la corsa. In quel momento, nulla lasciava presagire che qualcosa potesse turbare l’equilibrio della giornata. Leggi anche: Bimbo di 3 anni azzannato da un cane, la reazione shock dei nonni: “Il cane? Ecco cosa voleva fare” Poi, all’improvviso, il silenzio è stato spezzato da urla, da movimenti convulsi, da corpi che si allontanavano rapidamente dal sentiero. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

sciame di calabroni attacca i maratoneti terrore in italia corsa in ospedale

© Thesocialpost.it - Sciame di calabroni attacca i maratoneti, terrore in Italia: corsa in ospedale

In questa notizia si parla di: sciame - calabroni

Ramo di un albero crolla all'improvviso su 2 bambini nel parco del Lavino e sciame di calabroni punge decine di persone

Aggredito da sciame di calabroni: va in shock anafilattico

Punto da uno sciame di calabroni sulla ciclabile, si alza in volo Nibbio per salvargli la vita

sciame calabroni attacca maratonetiSciame di calabroni attacca una trentina di podisti a Torino. A Perugia un malore per le punture nel bosco - Gli insetti hanno colpito i partecipanti alla manifestazione podistica "Una Corsa Da Re - Si legge su quotidiano.net

sciame calabroni attacca maratonetiTorino, sciame di calabroni attacca una trentina di persone al Parco La Mandria - Attacco di calabroni al Parco La Mandria, nel Torinese: trenta persone punte, una trasportata in ospedale ma non in gravi condizioni. quotidianopiemontese.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Sciame Calabroni Attacca Maratoneti