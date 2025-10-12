Sciame di calabroni attacca i corridori della maratona | una trentina di loro vengono punti uno finisce in ospedale

Un gruppo di corridori che stavano partecipando a un evento sportivo sono stati attaccati da uno sciame di calabroni a Venaria Reale, nel Torinese, e precisamente nell'area del parco della Mandria dove era in corso una gara podistica. A un certo punto i calabroni hanno iniziato a puntare gli. 🔗 Leggi su Today.it

