Sciame di calabroni attacca i corridori della maratona | una trentina di loro vengono punti uno finisce in ospedale
Un gruppo di corridori che stavano partecipando a un evento sportivo sono stati attaccati da uno sciame di calabroni a Venaria Reale, nel Torinese, e precisamente nell'area del parco della Mandria dove era in corso una gara podistica. A un certo punto i calabroni hanno iniziato a puntare gli. 🔗 Leggi su Today.it
Ramo di un albero crolla all'improvviso su 2 bambini nel parco del Lavino e sciame di calabroni punge decine di persone
Aggredito da sciame di calabroni: va in shock anafilattico
Punto da uno sciame di calabroni sulla ciclabile, si alza in volo Nibbio per salvargli la vita
