Sciame di calabroni attacca i corridori della maratona a Venaria Reale | punti una trentina uno finisce all' ospedale

Allarme nella mattinata di oggi, domenica 12 ottobre 2025, nel parco della Mandria a Venaria Reale dove era in corso la manifestazione podistica Una Corsa Da Re - Maratona Reale, con le varie distanze a seconda della preparazione degli atleti. A un certo punto uno sciame di calabroni ha attaccato. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

