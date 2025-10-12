Sciame di calabroni attacca 30 persone nel Torinese paura al parco della Mandria

Periodicodaily.com | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Paura nel Torinese, dove una trentina di persone sono state attaccate da uno sciame di calabroni. Il fatto è accaduto nell'area del parco della Mandria.   Quasi tutte le persone sono state punte ma solo una è stata trasportata in ospedale, in condizioni non preoccupanti. Sul posto, dove era in corso una gara, . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

In questa notizia si parla di: sciame - calabroni

Ramo di un albero crolla all'improvviso su 2 bambini nel parco del Lavino e sciame di calabroni punge decine di persone

Aggredito da sciame di calabroni: va in shock anafilattico

Punto da uno sciame di calabroni sulla ciclabile, si alza in volo Nibbio per salvargli la vita

sciame calabroni attacca 30Sciame di calabroni attacca 30 persone nel Torinese, paura al parco della Mandria - (Adnkronos) – Paura nel Torinese, dove una trentina di persone sono state attaccate da uno sciame di calabroni. Da sassarinotizie.com

sciame calabroni attacca 30Sciame di calabroni attacca una trentina di podisti a Torino. A Perugia un malore per le punture nel bosco - Gli insetti hanno colpito i partecipanti alla manifestazione podistica "Una Corsa Da Re - Lo riporta quotidiano.net

Cerca Video su questo argomento: Sciame Calabroni Attacca 30