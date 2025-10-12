Sciame di calabroni attacca 30 persone nel Torinese paura al parco della Mandria
(Adnkronos) – Paura nel Torinese, dove una trentina di persone sono state attaccate da uno sciame di calabroni. Il fatto è accaduto nell'area del parco della Mandria. Quasi tutte le persone sono state punte ma solo una è stata trasportata in ospedale, in condizioni non preoccupanti. Sul posto, dove era in corso una gara, . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
