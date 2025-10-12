Sciame di calabroni attacca 30 persone a Torino | punte tutte una in ospedale per accertamenti
Nell'area verde della Mandria, a Torino, dove si stava svolgendo una manifestazione sportiva, una trentina di persone sono state attaccate da uno sciame di calabroni durante la gara. Sul posto è immediatamente intervenuto il 118. Una è stata trasportata in ospedale per accertamenti, anche se le sue condizioni non sarebbero gravi e non desterebbero timori. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: sciame - calabroni
