Schifani | unità della coalizione fondamentale per l’azione del governo
ABBONATI A DAYITALIANEWS Il ringraziamento alla coalizione. CATANIA, 12 ottobre 2025. Il presidente della Regione Sicilia, Renato Schifani, sottolinea l’importanza della coesione all’interno della coalizione per garantire l’efficacia del governo regionale. “Ritengo l’unità della coalizione imprescindibile per l’azione del governo”, afferma Schifani, esprimendo gratitudine per il sostegno leale e costante che ha permesso di ottenere risultati significativi in ambito economico, occupazionale e sociale. Opportunità future grazie alle risorse finanziarie. Schifani evidenzia inoltre che ulteriori risultati saranno raggiungibili grazie alle maggiori risorse finanziarie a disposizione della regione, aprendo nuove prospettive per lo sviluppo locale. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
In questa notizia si parla di: schifani - unit
CITTÀ METROPOLITANA Rifacimento strade Provinciali La Città metropolitana di Catania ha presentato gli otto progetti alla Regione Siciliana, nell’ambito del Piano da 55 milioni varato dalla Giunta Schifani. Sono state individuate con il sindaco metropolitano Vai su Facebook
Nuove nomine nella Sanità siciliana, Schifani: “Scelte tecniche, fiducia nella coalizione” - La Giunta regionale, riunita a Palazzo d’Orléans, ha approvato due importanti nomine nel settore della sanità siciliana, su proposta dell’assessore alla ... Riporta sicilianews24.it
Schifani, Pd dimentica problemi Paese - Franceschini e Delrio dicono sì alla coalizione. Lo riporta lagazzettadelmezzogiorno.it