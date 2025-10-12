Schifani | unità della coalizione fondamentale per l’azione del governo

ABBONATI A DAYITALIANEWS Il ringraziamento alla coalizione. CATANIA, 12 ottobre 2025. Il presidente della Regione Sicilia, Renato Schifani, sottolinea l’importanza della coesione all’interno della coalizione per garantire l’efficacia del governo regionale. “Ritengo l’unità della coalizione imprescindibile per l’azione del governo”, afferma Schifani, esprimendo gratitudine per il sostegno leale e costante che ha permesso di ottenere risultati significativi in ambito economico, occupazionale e sociale. Opportunità future grazie alle risorse finanziarie. Schifani evidenzia inoltre che ulteriori risultati saranno raggiungibili grazie alle maggiori risorse finanziarie a disposizione della regione, aprendo nuove prospettive per lo sviluppo locale. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

