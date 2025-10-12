Schianto violentissimo morto uomo di 86 anni
È morto nella notte un uomo di 86 anni coinvolto in uno schianto violentissimo a Lissone (Monza-Brianza) venerdì 10 ottobre nel pomeriggio. Portato al San Gerardo di Monza gravissime condizioni, purtroppo non ce l'ha fatta.Lo schiantoL'incidente si è verificato dopo le 5 di pomeriggio in via. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
In questa notizia si parla di: schianto - violentissimo
Auto contromano in autostrada, schianto frontale violentissimo: è una strage
Incidente mortale in galleria, schianto violentissimo contro un tir: morto sul colpo
Poliziotta precipita da una scarpata: il volo terrificante e poi lo schianto violentissimo
Lo schianto tremendo all'uscita dal ristorante. Un impatto violentissimo che ha distrutto una famiglia, quella di Emidio Croci, il programmatore di 47 anni di San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), morto nella sera di sabato nell'incidente avvenuto lungo la sta - facebook.com Vai su Facebook
Incidente mortale a Lissone: due auto si scontrano, perde la vita un uomo di 86 anni - È morto nella notte un uomo di 86 anni coinvolto in uno schianto violentissimo a Lissone (Monza- Riporta milanotoday.it
Tragico schianto tra due auto. Morto anziano - Un brutto incidente nel tardo pomeriggio di venerdì, poi la pessima notizia del sabato mattina: una delle persona coinvolte ... Si legge su msn.com