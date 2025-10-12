Schianto violentissimo morto uomo di 86 anni

Milanotoday.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È morto nella notte un uomo di 86 anni coinvolto in uno schianto violentissimo a Lissone (Monza-Brianza) venerdì 10 ottobre nel pomeriggio. Portato al San Gerardo di Monza gravissime condizioni, purtroppo non ce l'ha fatta.Lo schiantoL'incidente si è verificato dopo le 5 di pomeriggio in via. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: schianto - violentissimo

Auto contromano in autostrada, schianto frontale violentissimo: è una strage

Incidente mortale in galleria, schianto violentissimo contro un tir: morto sul colpo

Poliziotta precipita da una scarpata: il volo terrificante e poi lo schianto violentissimo

Incidente mortale a Lissone: due auto si scontrano, perde la vita un uomo di 86 anni - È morto nella notte un uomo di 86 anni coinvolto in uno schianto violentissimo a Lissone (Monza- Riporta milanotoday.it

schianto violentissimo morto uomoTragico schianto tra due auto. Morto anziano - Un brutto incidente nel tardo pomeriggio di venerdì, poi la pessima notizia del sabato mattina: una delle persona coinvolte ... Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Schianto Violentissimo Morto Uomo