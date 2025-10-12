Schianto tra un minibus e un’auto cinque persone trasportate in ospedale

Anconatoday.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

SENIGALLIA – Intorno alle ore 19 i vigili del fuoco di Senigallia sono intervenuti per un incidente stradale, in via Mercantini, che ha coinvolto un minibus e un’autovettura. Dopo l’impatto, il minibus ha terminato la propria corsa contro la parete di un’officina meccanica, provocando danni alla. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: schianto - minibus

schianto minibus un8217auto cinqueSchianto tra furgone e minibus, tre morti e cinque feriti - Dramma questa mattina lungo la statale Aurelia, in direzione nord, all’altezza di Grosseto. Si legge su ilfattovesuviano.it

Schianto sull’Adriatica. Cinque feriti, due gravi - 41 di ieri mattina sulla Statale 16 Adriatica nella zona a mare all’altezza del Romagna Shopping Valley, fra i Comuni di Savignano e Gatteo. Lo riporta ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Schianto Minibus Un8217auto Cinque