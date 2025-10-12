Schianto tra tre auto | due donne ferite

Un altro incidente stradale si è verificato oggi, domenica 12 ottobre, in provincia di Arezzo.In particolare, il sinistro si è verificato poco prima delle 17, coinvolgendo tre automobili in A1, in direzione nord, al km 321.Sono rimaste ferite nella carambola due donne, di 63 e 86 anni, e sono. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

In questa notizia si parla di: schianto - auto

Il boato, la colonna di fuoco e il mistero del paracadute: la cronaca dello schianto dell’ultraleggero tra le auto a Brescia

Pauroso schianto. Auto piomba di notte contro un’abitazione. Fuga di gas, tutti evacuati

Schianto frontale tra due auto: Michael perde la vita a soli 29 anni

Schianto tra moto e auto sulla Statale 107 a Spezzano della Sila: Incidente stradale questa mattina lungo la Statale 107 Silana-Crotonese, nel territorio del comune di Spezzano della Sila, in prossimità di un incrocio. Lo scontro ha coinvolto una motocicletta e.. - facebook.com Vai su Facebook

Salerno, schianto tra due moto e un'auto: due morti e un ferito #salerno #incidenteoggi #12ottobre - X Vai su X

Incidente nel Cilento, schianto tra un'auto e due moto: morti Saverio Spina e Antonietta Aluotto, erano marito e moglie. Grave una terza persona - Un tragico incidente stradale si è verificato nel tardo pomeriggio di ieri lungo la strada che collega Sanza a Caselle in Pittari, nel cuore del Cilento, in provincia di Salerno. Da leggo.it

Cilento, schianto tra un’auto e due moto: addio a Saverio Spina e Antonietta Aluotto - Saverio Spina e Antonietta Aluotto, marito e moglie originari di Monte San Giacomo, hanno perso la vita in un grave sinistro nel Cilento. Scrive news.fidelityhouse.eu