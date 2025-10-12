Schianto in moto sull' Aurelia grave un giovane

Un giovane motociclista è stato ricoverato in gravi condizioni in seguito a un incidente stradale, avvenuto poco prima delle 20 di sabato 11 ottobre 2025 sulla Via Aurelia tra Mulinetti e Sori.Sul posto sono intervenute auto medica Golf 6 e un'ambulanza della Croce Verde di Recco, oltre alle. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Incidente con la moto sull'Aurelia tra Sori e Recco, grave giovane centauro - Un motociclista è rimasto coinvolto in un incidente stradale avvenuto poco prima delle 20 di questo sabato 11 ottobre sulla statale Aurelia tra Sori e Recco.

